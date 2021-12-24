На Украине начали производить беспилотники Bayraktar TB2

Украина запустила собственное производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2. Об этом в интервью для издания «Фокус» рассказал глава офиса президента страны Андрей Ермак.

Фото: CC BY-SA 4.0 / Bayhaluk / CC BY-SA 4.0 / Bayhaluk /

«Мы расширяем наше сотрудничество с Турцией. Все началось с поставок “байрактаров”, а сейчас запущено их производство уже в Украине», — рассказал Ермак.

Ранее в стране делали только двигатели для Bayraktar TB2, а теперь начали производить беспилотники по полному циклу.

Ермак коснулся и темы военной помощи Украине от стран Запада. Он охарактеризовал объем помощи как «огромный» и поделился планами по строительству военного флота на Черном море, которые Киев реализует совместно с Лондоном.

«Великобритания сегодня участвует в строительстве нашего флота. С этой страной мы реализовываем проект развития наших военно-морских сил на сумму 1,7 миллиарда фунтов стерлингов (167,8 миллиарда рублей — прим. “Ленты.ру”)», — заявил чиновник.

Впервые о боевом применении Украиной беспилотников Bayraktar TB2 стало известно в конце октября 2021 года. Тогда украинцы объявили об успешном уничтожении «российской» гаубицы в Донбассе. В самопровозглашенной Донецкой народной республике применение БПЛА сочли нарушением ранее достигнутых договоренностей.