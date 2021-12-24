В Турции ответили на вопрос об участии в военных действиях против России

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Таким образом Йылмаз прокомментировал статью обозревателя турецкой газеты Habertürk Четинера Четина о том, что Турция может быть втянута в конфликт на Донбассе и даже оказаться во главе сил НАТО в противостоянии с Россией, поскольку в 2021 году она командует Объединенной оперативной группой повышенной готовности (VJTF), созданной в 2014 году специально для противостояния России.

«Я не допускаю возможности возникновения такого положения, при котором Турции нужно будет отправлять военных. Потому что подобный военный конфликт ни России, ни НАТО не нужен. Не думаю, чтобы из-за Украины НАТО напала на Россию, или чтобы Россия довела ситуацию до войны», - сказал турецкий парламентарий.

По его мнению, нагнетание напряженности вокруг ситуации на российско-украинской границе – это своего рода игра с участием дипломатов и военных.

Йылмаз выразил уверенность, что Турция не нападет на Россию, потому что у этих двух стран имеются стратегические отношения, а решения в НАТО должны приниматься странами-членами единогласно.

При этом он допустил, что Турции придется в какой-то мере следовать решениям НАТО в случае эскалации конфликта на юго-востоке Украины.

«Но я не думаю, что дело до этого дойдет… Не допускаю, что между Россией и Украиной начнется полномасштабная война. Но ситуация сейчас очень взрывоопасная, дипломатия ведется с повышением градуса», - добавил политик.