В Турции ответили на вопрос об участии в военных действиях против России

Участие Турции в военных действиях на стороне Украины против России нереалистично, заявил депутат турецкого парламента, глава Партии обновления Озтюрк Йылмаз.

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«Я не допускаю возможности возникновения такого положения, при котором Турции нужно будет отправлять военных (на Украину). Потому что подобный военный конфликт ни России, ни НАТО не нужен. Не думаю, чтобы из-за Украины НАТО напала на Россию, или чтобы Россия довела ситуацию до войны», – приводит РИА «Новости» слова турецого парламентария.

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По его словам, нагнетание напряженности вокруг ситуации на российско-украинской границе – своего рода игра с участием дипломатов и военных.

«Турция на Россию не нападет. У нее есть с России стратегические отношения. И НАТО не предложит Турции напасть на Россию. Нет, это невозможно. Решения в НАТО принимаются единогласно», – заявил Йылмаз.

Он отметил, что если в случае эскалации конфликта НАТО примет какое-либо решение, то Турции как члену альянса придется в определенной степени следовать ему.

«Но я не думаю, что дело до этого дойдет… Не допускаю, что между Россией и Украиной начнется полномасштабная война. Но ситуация сейчас очень взрывоопасная, дипломатия ведется с повышением градуса», – добавил политик, не исключив, что в обмен на членство в НАТО Украина может отказаться от Крыма и Донбасса.

Ранее обозреватель турецкого портала Haberturk обратил внимание на подготовку НАТО к военной операции в Донбассе, в случае которой в Турции может разместиться штаб сил альянса.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам, и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.