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16 минут назад

Путин сообщил о запуске ракеты "Циркон"

Президент РФ Владимир Путин сообщил об успешном залповом пуске гиперзвуковой системы "Циркон", пишет РИА Новости.

Путин сообщил о запуске ракеты "Циркон"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня ночью, точнее под утро, проведен залповый пуск гиперзвуковой системы "Циркон". Это новейшая наша ракета, которая работает и по морю, и по морским целям, и по наземным целям. Испытания проведены успешно, безупречно. Это большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России, в повышении ее обороноспособности", - сказал Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.

Путин в своем послании Федеральному собранию в 2019 году сообщил, что новейшая российская гиперзвуковая ракета "Циркон" способна развивать скорость около 9 Махов, а ее дальность может превышать 1 тыс. км. "Циркон" может уничтожать как морские, так и наземные цели. Он также сообщил, что новую ракету можно запускать с кораблей и подлодок уже произведенных или строящихся под ракетные комплексы "Калибр".

Как ранее писала "Независимая газета". гиперзвуковая система "Циркон" - новинка 2021 года. В 2022 году ракету будут устанавливать на отдельных кораблях Военно-морского флота.

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