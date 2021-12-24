Путин сообщил о запуске ракеты "Циркон"

"Сегодня ночью, точнее под утро, проведен залповый пуск гиперзвуковой системы "Циркон". Это новейшая наша ракета, которая работает и по морю, и по морским целям, и по наземным целям. Испытания проведены успешно, безупречно. Это большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России, в повышении ее обороноспособности", - сказал Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.