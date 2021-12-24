Путин сообщил о запуске ракеты "Циркон"

Президент РФ Владимир Путин сообщил об успешном залповом пуске гиперзвуковой системы "Циркон", пишет РИА Новости.
"Сегодня ночью, точнее под утро, проведен залповый пуск гиперзвуковой системы "Циркон". Это новейшая наша ракета, которая работает и по морю, и по морским целям, и по наземным целям. Испытания проведены успешно, безупречно. Это большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России, в повышении ее обороноспособности", - сказал Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.
Путин в своем послании Федеральному собранию в 2019 году сообщил, что новейшая российская гиперзвуковая ракета "Циркон" способна развивать скорость около 9 Махов, а ее дальность может превышать 1 тыс. км. "Циркон" может уничтожать как морские, так и наземные цели. Он также сообщил, что новую ракету можно запускать с кораблей и подлодок уже произведенных или строящихся под ракетные комплексы "Калибр".
Как ранее писала "Независимая газета". гиперзвуковая система "Циркон" - новинка 2021 года. В 2022 году ракету будут устанавливать на отдельных кораблях Военно-морского флота.