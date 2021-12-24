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1 час назад

Почти 170 морских пехотинцев США были уволены за отказ от вакцинации

По меньшей мере 169 морских пехотинцев были уволены со службы, поскольку отказались пройти курс вакцинации от коронавируса. Об этом сообщило издание Newsweek.

Почти 170 морпехов США уволили за отказ от вакцинации
Фото:  U.S. Army/Pablo N. Piedra U.S. Army/Pablo N. Piedra

Отмечается, что за последнюю неделю были уволены 66 человек. При этом около 8 тыс. военнослужащих могут быть освобождены от службы за отказ от прохождения вакцинации.

Ранее американские власти обязали военнослужащих пройти вакцинацию до 28 ноября. Они могли отказаться от этой процедуры, если она противоречит их религиозным соображениям или у них имеются медицинские противопоказания.

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