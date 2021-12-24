Почти 170 морпехов США уволили за отказ от вакцинации

По меньшей мере 169 морских пехотинцев были уволены со службы, поскольку отказались пройти курс вакцинации от коронавируса. Об этом сообщило издание Newsweek.

Фото: U.S. Army/Pablo N. Piedra U.S. Army/Pablo N. Piedra

Отмечается, что за последнюю неделю были уволены 66 человек. При этом около 8 тыс. военнослужащих могут быть освобождены от службы за отказ от прохождения вакцинации.