Военным Израиля разрешили стрелять палестинцам в спины

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разрешила военнослужащим сразу стрелять на поражение в палестинцев при атаке на военные и пограничные объекты. Об этом пишет израильская газета Kan.

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ЦАХАЛ внес изменения в инструкцию, которая определяет правила применения огнестрельного оружия против палестинцев, бросающих камни и «коктейли Молотова». Отныне солдатам разрешено стрелять в атакующих нарушителей, которые могут скрыться с места преступления.

По прошлым положениям документов разрешалось открывать огонь на поражение только по тем, кто был застигнут в момент атаки. Стрелять убегающим в спину было запрещено, и это вызывало сильное недовольство патриотической общественности. Новые инструкции разрешают убивать убегающих при единственном ограничении — если стрельба ведется сразу после атаки.

Ранее в ноябре глава частично признанного государства Палестина Махмуд Аббас заявил, что рассчитывает на помощь президента России Владимира Путина в организации международной мирной конференции по урегулированию палестино-израильского конфликта.