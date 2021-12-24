Боевой корабль НАТО зашел в порт Одессы

Боевой корабль НАТО - французский многоцелевой фрегат Auvergne D654 - зашел утром 24 декабря в порт Одессы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание.

"В 8.30 (9.30 мск) силуэт корабля показался на горизонте, а в 9.30 (10.30 мск) он пришвартовался к 19-му причалу морвокзала. Первым на борт корабля поднялся командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа", - приводятся слова корреспондента издания «Думская».

По данным СМИ, Auvergne стал десятым кораблем НАТО, который посетил Одессу в этом году. Фрегат зашел в Черное море 14 декабря. По информации издания, в Одессе он пробудет до 28 декабря.

"Auvergne D654 является самым современным кораблем французского флота. Он введен в состав ВМС в феврале 2018 года. Длина 142 метра, ширина 20 метров, осадка пять метров. Несет самое современное радиоэлектронное оборудование", - говорится в сообщении.