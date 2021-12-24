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1 час назад

Эксперт осудил военную обязанность для украинок

Решение поставить миллионы украинок на военный учет является политически токсичным для киевских властей. Об этом газете «ВЗГЛЯД» заявил украинский политолог, глава украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

Эксперт осудил военную обязанность для украинок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Минобороны Украины опубликовало приказ, согласно которому большинство женщин в стране становятся военнообязанными.

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«Слухи об этом ходили давно, но сейчас все начали делать в самом идиотском виде, причем с очевидной коррупционной составляющей. Я имею в виду угрозы штрафами для уклонисток», – пояснил Золотарев.

Он считает, что решение было принято теми «полководцами», которые «страдают административным самообманом».

«Одно дело – двигать фигурки на карте, другое – реально управлять ситуацией. А у нас пару лет назад даже в самой патриотичной Тернопольской области призыв составил всего 18% от плана», – напомнил политолог.

По словам Золотарева, приказ украинского военного ведомства «наверняка столкнется с сопротивлением и конфликтами».

«Не знаю, будут ли это реализовывать, но я бы на месте советников Зеленского такую инвентаризацию ресурсов все-таки отменил, оставив только узкий перечень специальностей. Пускай медики, геодезисты и еще ряд профессий остаются военнообязанными, но не более», – подчеркнул эксперт.

Он также сказал, что в ином случае это станет ударом для самого Зеленского. Кроме того, по мнению Золотарева, складывается ощущение, что украинского главу решили за следующий год «доесть ударными темпами». Он предположил, что происходящее с Зеленским - это «привет» будущему президенту.

«Зеленскому ставится развилка: ему надо отменить приказ и вместе с тем избежать обвинений в предательстве. Ведь если отменит – все: «Зрада! Московский агент! Все понятно!». А если нет, оппозиционные политики будут педалировать эту тему, брать его измором и каждый раз припоминать: дескать, власти грозят карательными мерами для уклонисток при президенте-уклонисте – в 2019 году Минобороны Украины подтвердило, что Зеленский неоднократно получал повестки в военкомат, но ни разу не приходил», – резюмировал он.

Армия,Андрей Золотарев,Министерство обороны,Деловая газета "Взгляд",
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