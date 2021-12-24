Reuters опубликовало спутниковые снимки российских войск у границ с Украиной

Агентство Reuters опубликовало спутниковые снимки, сделанные частной американской компанией, которые якобы показывают, насколько Россия нарастила свое военное присутствие у границы Украины. Уточняется, что фотографии предоставила компания Maxar Technologies, специализирующаяся на производстве средств связи. При этом агентство подчеркнуло, что "не смогло провести независимую проверку изображений".

Фото: ©2021 Maxar Technologies/Reuters ©2021 Maxar Technologies/Reuters

"На изображениях показана база в Крыму Спутниковое изображение той же базы показало, что по состоянию на 13 декабря она была наполовину пуста", - уточнили в агентстве, добавляя, что позднее на объект прибыли нескольких сотен бронетранспортеров, в том числе боевые машины пехоты, танки и средства ПВО.

Ранее главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный заявил, что около 52 батальонов вооруженных сил России были замечены у границы Украины, при этом раньше их было более 60. Он подчеркнул, что Москва может "увеличить их до 150", поэтому их задача — продолжать наблюдать за передвижениями войск РФ и "не расслабляться".

До этого депутат Государственной думы Дмитрий Белик сказал, что иностранные СМИ нагнетают истерию публикациями о скором "вторжении" России на территорию Украины, при этом "скромно умалчивая, что войска сосредоточены в местах своего постоянного базирования или на штатных полигонах". По его мнению, этой истерии могут поддаваться только украинские политики. В Европе, считает он, все спят спокойно, потому что давно уже убедились в том, что Россия ни на кого нападать не собирается.

В России утверждения о планах по вторжению на Украину неоднократно отвергали. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что РФ осуществляет определенные действия по перемещению своих войск на собственной территории и имеет на это право.