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1 час назад

Reuters опубликовало спутниковые снимки российских войск у границ с Украиной

Агентство Reuters опубликовало спутниковые снимки, сделанные частной американской компанией, которые якобы показывают, насколько Россия нарастила свое военное присутствие у границы Украины. Уточняется, что фотографии предоставила компания Maxar Technologies, специализирующаяся на производстве средств связи. При этом агентство подчеркнуло, что "не смогло провести независимую проверку изображений".

Reuters опубликовало спутниковые снимки российских войск у границ с Украиной
Фото: ©2021 Maxar Technologies/Reuters©2021 Maxar Technologies/Reuters

"На изображениях показана база в Крыму Спутниковое изображение той же базы показало, что по состоянию на 13 декабря она была наполовину пуста", - уточнили в агентстве, добавляя, что позднее на объект прибыли нескольких сотен бронетранспортеров, в том числе боевые машины пехоты, танки и средства ПВО.

Ранее главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный заявил, что около 52 батальонов вооруженных сил России были замечены у границы Украины, при этом раньше их было более 60. Он подчеркнул, что Москва может "увеличить их до 150", поэтому их задача — продолжать наблюдать за передвижениями войск РФ и "не расслабляться".

До этого депутат Государственной думы Дмитрий Белик сказал, что иностранные СМИ нагнетают истерию публикациями о скором "вторжении" России на территорию Украины, при этом "скромно умалчивая, что войска сосредоточены в местах своего постоянного базирования или на штатных полигонах". По его мнению, этой истерии могут поддаваться только украинские политики. В Европе, считает он, все спят спокойно, потому что давно уже убедились в том, что Россия ни на кого нападать не собирается.

В России утверждения о планах по вторжению на Украину неоднократно отвергали. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что РФ осуществляет определенные действия по перемещению своих войск на собственной территории и имеет на это право.

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