Военный эксперт Крис Осборн напомнил о военно-морском аспекте войны в Черноморском регионе в случае развития конфликта на Украине и пригрозил возможностью войны на два фронта. Об этом пишет американский журнал National Interest.

По словам Осборна, армия НАТО обладает достаточным количеством сухопутных, воздушных и морских сил для того, чтобы поддержать Украину не только в защите ее границ, но и для организации десантной операции и ракетных ударов со стороны Черноморского побережья. Автор считает, что война на два фронта серьезно ослабит наступательный потенциал российских войск.

«ВМС США, вероятно, имеет морское превосходство над ВМФ России, а высадка морской пехоты может привести к конфликту на два фронта, с которым придется бороться российским силам. Если ВМС США ударит с Черного моря, у русских обязательно возникнут проблемы с удержанием захваченных территорий», — пишет эксперт.

Участие США в подготовке украинских сил "для ведения боевых действий в ходе партизанской войны" в случае вооруженного конфликта с Россией будет иметь катастрофические последствия для всех причастных сторон, в том числе самих Соединенных Штатов. Такое мнение выразил бывший офицер Центрального разведывательного управления США Филип Джиральди.

По его словам, которые приводит РИА Новости, "американское подстрекательство к войне является неконституционным, в этом конкретном случае последствия могут быть попросту катастрофическими для всех вовлеченных сторон". Бывший сотрудник ЦРУ назвал появившиеся в СМИ сообщения о готовности американских спецслужб тренировать украинских "партизан" показателем того, что Вашингтон не извлек никакого урока из своих неудач в попытках смен режима в других странах или поддержки повстанческих сил. По мнению Джиральди, в итоге это может привести к тому, что США окажутся замешанными в военных преступлениях. А открытые поставки вооружений Киеву и подготовка украинских военных "могут втянуть США в более широкий конфликт".

Ранее газета Mirror со ссылкой на свои источники сообщила, что представители разведки США втайне договорились тренировать силы Украины для ведения партизанской войны. Кроме того, по данным СМИ, Вашингтон собирается предоставить Киеву тяжелое вооружение, в частности системы ПВО.

Москва неоднократно заверяла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а перемещения войск по территории России является внутренним делом. Тем не менее это используется Западом для нагнетания атмосферы и размещения НАТО своих средств неподалеку от российских границ. Как ранее обратил внимание министр обороны РФ Сергей Шойгу, в странах Восточной Европы на ротационной основе уже размещены подразделения американской армии численностью около восьми тысяч военнослужащих. Напряженность наблюдается даже в тех европейских регионах, где присутствие Соединенных Штатов обозначено не армейским представительством, а всего-то работой частных военных компаний. По данным наших военных, американцы готовят на востоке Украины провокацию с использованием оружия массового уничтожения.

Россия даст должный ответ на любые провокации на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT. По его словам, Москва «предостерегает горячие головы» на Украине от военной конфронтации. Чем больше будет раздражителей на российской границе, тем больше противники РФ будут надеяться вывести её из равновесия, чтобы она не мешала им осваивать соответствующие территории.

Мы предостерегаем горячие головы. Такие есть, и на Украине их полно, есть и на Западе некоторые политические деятели, которые пытаются подобного рода агрессивные настроения подпитывать на Украине, — сказал Лавров.

Он также отметил, что российская сторона не желает войны, однако будет жёстко обеспечивать свою безопасность и использовать для этого все необходимые средства.

Наша философия давно и хорошо известна, она заключена в строках известной песни «Хотят ли русские войны». Мы не хотим войны, президент [РФ Владимир] Путин ещё раз об этом сказал: нам конфликты не нужны, мы надеемся, что никому другому конфликты тоже не представляются желательным образом действий. Мы будем жёстко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтём нужными, — подчеркнул Лавров.

Ранее глава МИД заявил, что первый раунд переговоров между Россией и США по гарантиям безопасности состоится в начале 2022 года. Он подчеркнул, что между странами имеется согласие задействовать три трека консультаций по данному вопросу. По словам Лаврова, реакция США на предложения РФ является «деловой».

Втягивание Ураины в НАТО создает неприемлемые угрозы безопасности России. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, этот факт провоцирует масштабный конфликт в Европе.

«Необходимо понизить градус конфронтации, вызванный тем, как американские коллеги „опекают“ своих украинских протеже. Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России, провоцируя масштабный конфликт в Европе», — приводятся слова Лаврова на сайте МИД РФ.

Глава ведомства также отметил, что в российско-американских отношениях присутствуют позитивные моменты. «Так, в соответствии с женевскими договоренностями лидеров запущен механизм консультаций по стратегической стабильности», — подытожил он.

Ранее Лавров заявил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг должен покинуть пост, так как не справляется с работой. Глава МИД призвал западные страны повлиять на Киев, чтобы побудить его выполнять минские соглашения, передает RT. Североатлантический договор был заключен в 1949 году и стал основополагающим документом НАТО, уточняет Правда.ру.

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что потенциальные действия России по Украине приблизят военных НАТО, а не отдалят их от границ страны. Его слова приводит РИА «Новости».

«Если Россия продвинется в том, что уже может происходить, мы с нашими союзниками готовы наложить жесткую цену, которая повредит российской экономике и приведет именно к тому, чего она (РФ — «Газета.Ru») не хочет — больше потенциала НАТО ближе, а не дальше от российских границ», — сказал представитель администрации.

Он также сообщил, что такое предупреждение было доведено до российской стороны, в том числе по линии президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.

Москва неоднократно выражала свои опасения по поводу расширения НАТО на восток, в том числе за счет приема в свой состав новых членов. Так, член Совета Федерации Алексей Пушков ранее заявил, что выход НАТО на совместную границу с Украиной свидетельствует о подготовке альянса к войне с Россией. Диалоги Запада с РФ при этом, полагает он, являются «диалогом ради диалога», на фоне которого ведутся военные приготовления.

До этого российский МИД опубликовал проекты договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО, которые 15 декабря были переданы США. Согласно документам, стороны обязуются не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а США — не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.

Авианосная ударная группа (АУГ) Военно-морских сил США, которую также называют «ковчегом демократии», больше не кажется России неудержимым противником. Между двумя странами существует принципиальное различие в понимании того, что представляет из себя военно-морская мощь, говорится в статье издания National Interest.

Россия всегда была сухопутной державой, где ВМФ используется в основном для защиты обширных границ страны, уточняется в материале. США, в свою очередь, нуждаются в сильном флоте для противостояния в глобальном масштабе, говорится в статье.

Отмечается, что Россия не обладает собственной авианосной ударной группой и не планирует обзаводиться ей в ближайшем будущем. Впрочем, авторы утверждают, что РФ прекрасно осознаёт потенциальную угрозу АУГ США. Эксперты уверены, что последние достижения в области новейших оружейных технологий позволят получить инструменты для нейтрализации этих формирований в случае крупномасштабной войны с НАТО.

Упоминается, среди прочих, новая крылатая противокорабельная гиперзвуковая ракета 3М22 «Циркон» и готовящийся к выпуску подводный БПЛА с ядерным двигателем «Посейдон».

Ранее сообщалось, что фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» прошёл испытания по стрельбе гиперзвуковой ракетой «Циркон» по береговой мишени, установленной на полигоне Чижа в Архангельской области. Об этом заявило Минобороны РФ. Отмечается, что учения прошли успешно, ракета попала в цель.

В ведомстве добавили, что судно, находившееся в акватории Белого моря, выстрелило по береговой мишени, установленной на полигоне Чижа в Архангельской области. В ведомстве подчеркнули, что «полёт гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам, данная стрельба с борта фрегата „Адмирал Флота Советского Союза Горшков“ признана успешной, цель поражена».

Бывший офицер военной разведки США в отставке Ребекка Коффлер предупредила о катастрофе в случае войны с Россией из-за Украины. Ее статью опубликовал Fox News.

По ее словам, в гипотетическом столкновении Вашингтон ожидают масштабные потери.

Facebook

«Подобную войну было бы невозможно выиграть и результат не стоил бы жизней американских граждан», — сказала она.

Коффлер считает, что в целях самообороны Москва может прибегнуть к превентивному ответу, нанеся разрушительный космический и кибернетический удары по территории Соединенных Штатов. Она отметила, что своими недавними испытаниями противоспутниковых ракет Россия продемонстрировала способность сбить спутники США.

По словам бывшей разведчицы, как только будет нанесен первый удар, в мире вполне может начаться ядерная война и американская энергетическая инфраструктура окажется под угрозой. Коффлер также заявила, что никто не смог победить Россию на ее территории.

«Достаточно спросить у Наполеона, Гитлера и шведов, чью армию русские войска под командованием Петра I разгромили в 1709 году», — подчеркнула она.

Коффлер считает, что Украина не входит в число жизненно важных интересов безопасности Соединенных Штатов. Также она добавила, что безопасность, территориальная целостность и долгосрочное выживание США не зависит от Украины.

Ранее Forbes писал, что Украина в случае войны с Россией потерпит поражение из-за своей артиллерии. В публикации утверждается, что большая часть украинской артиллерии устарела и требует ремонта. Согласно изданию, «на бумаге 145-тысячная армия Украины, состоящая из добровольцев и призывников, обладает мощным артиллерийским арсеналом, насчитывающим не менее 1800 пушек и систем залпового огня», которые «не неспособны стрелять».

Возможное военное противостояние России и НАТО может оказаться хуже Карибского кризиса, потому что тогда под угрозой находилась одна Куба, а здесь — страны Европы, уверен военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что потенциально под удар могут попасть европейские страны, откуда могут управляться ракеты НАТО.

Если инфраструктура НАТО будет двигаться дальше, а также появится на Украине, подлетное время ракет будет сокращено до 7-10 минут, а при размещении гиперзвукового оружия — до пяти. Такие последствия назвал президент России Владимир Путин.

«На первом месте — безопасность граждан»

По словам Перенджиева, Россия не хочет вступать в это противостояние, особенно с учетом того, что в таком случае пострадает не только Украина, но и ряд европейских стран. Тем не менее, когда речь идет о защите граждан, большого выбора не остается.

«Я думаю, если что-то действительно начнет происходить, то это окажется хуже Карибского кризиса. Потому что там была одна Куба, а здесь уже вся Европа. Проблема ведь в том, что пострадает не только территория Украины, но и близлежащие страны Восточной Европы, откуда будет вестись управление ракетами — не даром президент США Джо Байден говорил о намерении усиливать Болгарию и Румынию», — сказал военный политолог.

Он отметил, что Россия и НАТО сейчас стоят перед довольно простым выбором: либо они договариваются, либо России придется защищаться. Другого варианта нет.

«Когда нам угрожает враг, мы его уничтожаем. Понятно, что это принесет только новую конфронтацию, но разве удар по нам — это не конфронтация? На первом месте всегда стоит безопасность наших граждан», — подчеркнул Перенджиев.

Американские СМИ пишут, что в случае возможной войны с Россией США и их союзники по НАТО без проблем «сокрушат» Москву. Для реализации такого сценария Североатлантический альянс должен будет задействовать весь арсенал возможностей, в том числе экосистему межвидового взаимодействия, налаженную между странами-членами. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объясняет, почему такие прогнозы имеют мало общего с реальностью.

Журнал The National Interest начинает описание сценария разгрома России с мелких боевых эпизодов, которые гипотетически могут произойти в ходе подобного вооруженного конфликта. В описанной журналистами картине польский истребитель F-35 встречает в Балтийском море российские корабли и отправляет их координаты американскому эсминцу. Тот, в свою очередь, идет навстречу противнику и атакует его противокорабельными ракетами.

Возможно, тот же польский F-35 взаимодействует с датскими и норвежскими F-35, управляя передовыми БЛА, один из которых обнаруживает российские средства ПВО вблизи украинской границы. По мнению издания, союзные F-35, соединенные общим каналом передачи данных, смогут быстро отправлять данные целеуказания подразделениям и частям Сухопутных войск ВС США, которые оснащены дальнобойным высокоточным оружием.

Это именно тот сценарий войны, который сейчас предвидится и реализуется Пентагоном и его союзниками по НАТО, утверждают в NI.

Подобные сценарии появляются в западных СМИ с завидной регулярностью. С точки зрения специалистов по оперативно-стратегическому планированию применения войск, такие сочинения имеют очень мало общего с геополитическими реалиями.

Главная проблема таких сценариев лежит в логике размышлений их авторов: из современной военно-стратегической обстановки вырывается какой-то фрагмент — отдельно взятые регионы, образцы вооружения и военной техники США (НАТО) и РФ, возможные способы их боевого применения — а затем только на основе этого авторы строят все свои остальные рассуждения, причем абсолютно без учета особенностей обстановки в целом.

К тому же документы оперативно-стратегического планирования в США, НАТО и РФ — планы применения, мобилизационные планы, планы оперативного оборудования территории страны в интересах обороны, планы строительства вооруженных сил — носят наивысшую из всех возможных степень секретности, в полном объеме известны крайне узкому кругу высших руководителей. Утечек из подобных документов не может быть по определению. Так что любые сценарии, опубликованные в тех или иных СМИ, можно смело рассматривать только как фантазии авторов, причем чаще всего они совершенно оторваны от жизни.

Экс начальник штаба Ленинградского военного округа генерал-полковник Сергей Кизюн объясняет «Газете.Ru», что «любой более или менее правдоподобный сценарий начала военных действий между НАТО и РФ» должен начинаться с анализа территориальных, политических, экономических и даже религиозных противоречий, который хотя бы в теории могли бы привести к крупномасштабной войне на европейском театре военных действий.

«Откровенно любительский характер подобных сочинений в The National Interest просто бьет в глаза», — сетует российский генерал.

По мнению военачальника, вместо того, чтобы анализировать классификацию войн современности, возможный их характер, условия и способы развязывания конфликтов, возможную систему стратегических действий США или НАТО, предполагаемые формы применения войск, все в подобных сценариях сводится к каким-то боям местного значения в отдельно взятых регионах.

Генерал Кизюн считает, что гипотетическая война между США или НАТО и Россией неизбежно по размаху станет мировой, по длительности — затяжной, по составу сторон — коалиционной.

«Ввиду значительного превосходства Североатлантического альянса в обычных вооружениях период боевых действий с применением только конвенциональных средств поражения будет достаточно коротким, а затем стороны перейдут к обмену ядерными ударами. В случае ядерной войны между НАТО и РФ катастрофические последствия применения оружия массового поражения будут не только для воюющих государств, но и всех других стран европейского континента», — говорит военачальник.

Наконец, считает генерал Кизюн, выиграть гипотетическую войну с Россией применением только боеготовых группировок войск Североатлантического альянса невозможно. В любом случае придется прибегать к стратегическому развертыванию, которое подразумевает перевод вооруженных сил с мирного на военное время, оперативное развертывание войск, стратегические перегруппировки и развертывание первоочередных стратегических резервов. Без этого, по мнению военачальника, начинать серьезную войну — просто авантюра.

Как рассказывает генерал Кизюн, если вероятный противник приступит к оперативному развертыванию войск, оно не останется незамеченным всеми силами разведки Вооруженных сил РФ и будет наверняка вскрыто во всех возможных деталях.

В подобных условиях, по мнению военачальника, не ожидая начала военных действий, Вооруженные силы Российской Федерации могут для начала нанести демонстрационные ядерные удары. К примеру, по пустынным акваториям морей и океанов. А если и это не произведет на вероятного противника должного впечатления и не отрезвит его, то не исключаются и превентивные ядерные удары.

И подобные варианты действий описаны в Военной доктрине нашего государства.