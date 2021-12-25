Украина опубликовала карту «стянутых к границе войск России»

Министерство обороны Украины опубликовало карту, где указаны якобы стянутые к границе российские войска. Судя по информации на карте, Россия расположила свои военные силы в Белоруссии, в Крыму, а также в Курской области. Об этом сообщает Foreign Policy.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

На карте также показаны подразделения с ракетными установками «Искандер» во Владикавказе, которые Россия якобы планирует перебросить в Крым. Украинские военные предупреждают своих европейских коллег о значительном военном наращивании у своих границ и заявляют о потенциальных 175 тысячах войск.

На карте также есть приписка о том, что Россия виновна в европейском энергетическом кризисе из-за сокращения добычи и производства газа. Москву также обвинили в приостановке работы своего постпредства в НАТО и высылке немецких дипломатов. Кризис с мигрантами на белорусско-польской границе, по мнению авторов карты, также произошёл по вине России. Тем не менее в заключении сказано, что «эти действия едва предполагают подготовку России к войне».