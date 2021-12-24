Раскрыто число военных инструкторов НАТО на Украине

На Украине находится около 10 тысяч военных инструкторов НАТО, четыре тысячи из них — непосредственно из США, считают в Министерстве иностранных дел России. Такие цифры раскрыла представитель МИД Мария Захарова на еженедельном брифинге по внешнеполитическим вопросам, передает корреспондент «Ленты.ру».

Фото: Reuters Reuters

«Эти инструкторы занимаются просто прямым подстрекательством и впрямую руководят теми событиями, которые разворачиваются на наших глазах в Донбассе», — обвинила Захарова военных НАТО в обострении конфликта между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

По мнению представителя МИД, чем больше западных инструкторов в стране, тем больше туда поставляют вооружений, и тем чаще «мы слышим взрывы». Не только на линии соприкосновения, но и в мирных районах, добавила Захарова.