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37 минут назад

Раскрыто число военных инструкторов НАТО на Украине

На Украине находится около 10 тысяч военных инструкторов НАТО, четыре тысячи из них — непосредственно из США, считают в Министерстве иностранных дел России. Такие цифры раскрыла представитель МИД Мария Захарова на еженедельном брифинге по внешнеполитическим вопросам, передает корреспондент «Ленты.ру».

Раскрыто число военных инструкторов НАТО на Украине
Фото: ReutersReuters

«Эти инструкторы занимаются просто прямым подстрекательством и впрямую руководят теми событиями, которые разворачиваются на наших глазах в Донбассе», — обвинила Захарова военных НАТО в обострении конфликта между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

По мнению представителя МИД, чем больше западных инструкторов в стране, тем больше туда поставляют вооружений, и тем чаще «мы слышим взрывы». Не только на линии соприкосновения, но и в мирных районах, добавила Захарова.

Присутствие иностранных военных приводит к деградации конфликта, уверена представитель ведомства. В доказательства она привела статистику — представители ОБСЕ в декабре 2021 года насчитали семь тысяч нарушений режима прекращения огня. Это в пять раз больше, чем в декабре 2020-го, подчеркнула Захарова.

Армия,Мария Захарова,НАТО,МИД,ОБСЕ,Lenta.ru,
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