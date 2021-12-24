МИД: Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе

Власти Украины готовятся к силовому решению конфликта в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.
По ее словам, в России сожалеют, что НАТО поддерживает Киев в «крестовом походе» против собственного населения. Кроме того, она заявила, что инструкторы Североатлантического альянса подстрекают местные власти к началу открытого конфликта.
Также в ведомстве предупредили, что военный бюджет страны увеличился на 20% и Киев собирается закупать не только оборонительные, но и наступательные вооружения. Тем временем масштабы иностранного военного присутствия на Украине увеличиваются из года в год.
В свою очередь, инструкторы западных стран тренируют военных Украины, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. Как заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, сейчас на военных объектах и морских базах на Украине расквартировано порядка 10 тыс. военнослужащих стран НАТО, из которых 4 тыс. — из США.