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46 минут назад

Комплексы ПВО "Гибка-С" поступят в войска в 2022 году

В части ПВО в следующем году впервые поступят взводные комплекты боевых машин "Гибка-С". Они оснащены средствами разведки и автоматизированной системой управления, входящей в единую систему управления тактического звена.

Назван срок поступления комплексов"Гибка-С" в войска
Фото: Минобороны РФМинобороны РФ

Об этом газете "Красная звезда" сообщил начальник войсковой ПВО Вооруженных сил России генерал-лейтенант Александр Леонов. Он добавил, что боевые машины "Гибка-С" позволят вести круглосуточное боевое дежурство по ПВО и управлять огнем в режиме реального времени.

Генерал-полковник Александр Леонов также отметил, что будет продолжена и поставка в общевойсковые соединения военных округов современного ПЗРК "Верба", который демонстрирует высокую эффективность в условиях воздействия оптических помех.

Армия,Александр Леонов,
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