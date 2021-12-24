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1 час назад

"Деривация-ПВО" получит снаряды для борьбы с мини-дронами

В боекомплект самоходного зенитного комплекса "Деривация-ПВО" войдут снаряды с программируемым подрывом, эффективные в том числе и для перехвата миниатюрных целей.

"Деривация-ПВО" получит снаряды против мини-дронов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

- Применение такого боеприпаса позволит поражать микро- и мини-беспилотники - например, квадрокоптеры типа "Фантом-4", - одной-двумя короткими очередями, - рассказал в интервью "Красной звезде" командующий войсковой ПВО армии России генерал-лейтенант Александр Леонов.

Также "умные" снаряды позволят поражать противника в укрытии.

- Система управления зенитного артиллерийского комплекса рассчитывает время подрыва так, чтобы он произошел в точке упреждения на траектории полета воздушной цели, за углом здания, над окопом и так далее, - объяснил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

ЗАК "Деривация-ПВО" разработан для замены в войсках устаревших комплексов ПВО "Шилка" и ЗУ-23.

Армия,Александр Леонов,РИА Новости,
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