"Деривация-ПВО" получит снаряды против мини-дронов

- Система управления зенитного артиллерийского комплекса рассчитывает время подрыва так, чтобы он произошел в точке упреждения на траектории полета воздушной цели, за углом здания, над окопом и так далее, - объяснил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.