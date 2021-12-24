Bloomberg сообщил о наращивании РФ сил на границе с Украиной

Россия в преддверии переговоров с США по гарантиям безопасности продолжает стягивать военную технику к украинской границе. На спутниковых снимках можно заметить перемещение техники и систем противовоздушной обороны (ПВО), пишет Bloomberg, ссылаясь на информацию британской компании Janes, которая специализируется на обороне и разведке.

Фото: ТАСС ТАСС

Агентство отмечает, что на спутниковые снимки от 1 ноября попало небольшое число военных и техники, однако, по мнению специалистов, «Россия сможет быстро и тайно» развернуть дополнительные силы с помощью поездов или самолетов. По данным Совета безопасности и обороны Украины, на данный момент на расстоянии 200 километров от украинских границ находятся 122 000 российских военнослужащих.

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Накануне главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный заявил об уменьшении численности российских войск у границы. Он уточнил, что в апреле 2021 года в Киеве насчитали 62 батальонные тактические группы ВС России у границ с Украиной, теперь же их 52. При этом за неделю, по его словам, произошло некоторое увеличение российских войск в Крыму.

Между тем, пресс-служба Госдепартамента США распространила сообщение, в котором Вашингтон продолжает призывать Москву к отводу войск от линии соприкосновения на востоке Украины и от границ с республикой.

В Госдепе также сообщили, что рады заявлению ОБСЕ о возвращении соблюдения режима прекращения огня в Донбассе. Кроме того, в ведомстве заявили, что готовы помогать в выполнении Минских соглашений, а также согласны поддержать нормандский процесс.

В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия готовит «вторжение» на Украину. В частности, в начале декабря источники The Associated Press и The Washington Post сообщали, что США ожидают наступления 175 тыс. российских военных на Украину в начале 2022 года. По информации СМИ, Россия намерена направить на наступление 175 тыс. военных.

По данным CBS, вероятность нападения растет по мере наступления холодов. В свою очередь газета The New York Times писала, что Вашингтон предупредил союзников в Европе о возможности вторжения.