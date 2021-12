Bloomberg сообщил о наращивании РФ сил на границе с Украиной

В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия готовит «вторжение» на Украину. В частности, в начале декабря источники The Associated Press и The Washington Post сообщали, что США ожидают наступления 175 тыс. российских военных на Украину в начале 2022 года. По информации СМИ, Россия намерена направить на наступление 175 тыс. военных.