В Турции оценили вероятность горячей фазы конфликта РФ и НАТО на Украине

Вероятность горячей фазы конфликта между Россией и Украиной невелика, сказал в интервью РИА Новости бывший глава МИД Турции Яшар Якыш. Ещё меньшей вероятностью он считает конфликт между Россией и НАТО.

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Ранее обозреватель турецкой газеты Habertürk Четинер Четин отметил, что в этом году именно Турция командует объединённой оперативной группой повышенной готовности НАТО. Это основная сила быстрого реагирования Альянса, и в случае конфликта между РФ и Украиной она должна прийти на помощь Киеву. В такой ситуации, по мнению журналиста, Турции будет сложно участвовать в операции против России и даже возглавлять её.

По мнению Якыша, вероятность реального конфликта сегодня невелика.

Потому что нет никаких условий для возникновения такого конфликта. А вероятность горячего конфликта между Россией и НАТО ещё меньше. Потому что в известном смысле это означает начало третьей мировой войны, — сказал экс-глава турецкого МИД.

При этом срок руководства Турции оперативной группой НАТО истекает на следующей неделе и намеренная её активизация будет расценена как желание поставить Анкару в затруднительное положение. Но и избежать участия в операции Турция не сможет.

Дипломат считает, что Турция и Россия сумеют найти возможности для сохранения отношений, как это у них получалось ранее.

Однако Турции и России пока удаётся сохранить отношения, разделив их на сегменты. Другими словами, они смогли принять меры, чтобы сложные отношения в одной области не повлияли на хорошие отношения в другой. Например, они достигли этого в Ливии и отчасти в Идлибе. Если они столкнутся с такой ситуацией на Украине, они могут сделать то же самое и там, — считает Якыш.