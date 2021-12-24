Экс-подполковник СБУ заявил о действующих на Украине британских наемниках

Бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров сообщил, что в стране действуют наемники из Британии, сообщает РИА Новости.

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Он сослался на собственные источники, заявив, что британцы «плотно обживают юг Украины» и «прописались в Николаеве, куда на авиабазу Кульбакино регулярно приходят борта из Альбиона». Прозоров уверяет, что британские строители и специалисты по логистике принимают участие в строительстве военно-морской базы в Очакове в Николаевской области. При этом их охраняют бойцы британской частной военной компании.

Экс-полковник затруднился оценить численность экспертов и охраняющих их бойцов ЧВК.

Возможная отправка военнослужащих НАТО на Украину может привести к последующей эскалации ситуации вокруг этой республики и ухудшению отношений с Западом, в том числе, с США. Такое предупреждение озвучил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

Он подчеркнул, что Москва расценивает такие потенциальные шаги крайне негативно. При этом дипломат выразил надежду, что в Вашингтоне есть «разумные люди», которые осознают всю опасность такого рода действий.