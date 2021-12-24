Российские военные получат «Гибку-С» в 2022 году

Новые зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Гибка-С» поступят в войска в 2022 году. Взводные комплекты систем получат части противовоздушной обороны (ПВО). Об этом начальник войсковой ПВО Вооруженных сил России генерал-лейтенант Александр Леонов сообщил в интервью газете «Красная звезда».

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«Впервые в следующем году в части ПВО поступят взводные комплекты боевых машин "Гибка-С"», — сообщил Леонов.

Он отметил, что боевые машины комплекса «Гибка-С» оснащены средствами разведки и автоматизированной системой управления, которая входит в единую систему управления тактического звена. Это позволяет военным вести круглосуточное дежурство и управлять огнем в реальном времени.

Ранее в госкорпорации «Ростех» заявили о подготовке экспортной модификации ЗРК «Гибка-С» к серийному производству. Новый комплекс стал первой российской системой ПВО малой и сверхмалой дальности. «Гибка-С» может поражать самолеты, вертолеты, беспилотники и крылатые ракеты.