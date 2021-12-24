В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 73.19EUR 82.93
Войти в почту
22 минуты назад

Российские военные получат «Гибку-С» в 2022 году

Новые зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Гибка-С» поступят в войска в 2022 году. Взводные комплекты систем получат части противовоздушной обороны (ПВО). Об этом начальник войсковой ПВО Вооруженных сил России генерал-лейтенант Александр Леонов сообщил в интервью газете «Красная звезда».

Российские военные получат «Гибку-С» в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Впервые в следующем году в части ПВО поступят взводные комплекты боевых машин "Гибка-С"», — сообщил Леонов.

Он отметил, что боевые машины комплекса «Гибка-С» оснащены средствами разведки и автоматизированной системой управления, которая входит в единую систему управления тактического звена. Это позволяет военным вести круглосуточное дежурство и управлять огнем в реальном времени.

Ранее в госкорпорации «Ростех» заявили о подготовке экспортной модификации ЗРК «Гибка-С» к серийному производству. Новый комплекс стал первой российской системой ПВО малой и сверхмалой дальности. «Гибка-С» может поражать самолеты, вертолеты, беспилотники и крылатые ракеты.

В октябре источники газеты «Известия» сообщили, что российские военные получат переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Верба». Новые ПЗРК передадут подразделениям Южного военного округа.

Армия,Александр Леонов,Ростех,газета "Известия",
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители