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1 час назад

СМИ: Турция может возглавить операцию против РФ в Донбассе

Турция может быть втянута в конфликт на Донбассе и даже оказаться во главе сил НАТО в противостоянии с Россией, пишет турецкое издание Habertürk. Перевод статьи приводит «ИноСМИ».

СМИ: Турция может возглавить операцию против РФ в Донбассе
Фото: ReutersReuters

После сообщений о «подготовке вторжения» РФ на Украину страны НАТО во главе с США начали разрабатывать варианты противостояния России, в том числе оказание военной поддержки Киеву.

По информации автора материала Четинера Четина, НАТО разрабатывает планы действий по переброске в регион специального военного соединения численностью 35-40 тысяч человек, при этом в качестве основы в составе Сил быстрого реагирования НАТО (NRF) рассматривается Объединенная оперативная группа повышенной готовности (VJTF). Ее создали в 2014 году во время украинского кризиса для противостояния России. VJTF состоит примерно из 6,4 тысячи военнослужащих и может за короткое время мобилизовать еще 20 тысяч человек.

Россия и Турция воюют на трех фронтах

Члены НАТО поочередно командуют VJTF, и в 2021 году командование находится у Турции.

«Но что же будет, если граната против России попадет к нам в руки, пока мы командуем VJTF? Не окажемся ли мы в условиях еще более глубокого кризиса в отношениях с Москвой, нежели после уничтожения российского самолета в 2015 году? Как будет осуществляться управление украинско-российским кризисом?» - задается вопросом автор.

С начала ноября на Западе сообщают о «необычных движениях и концентрации сил» российской армии на границе с Украиной. В Кремле опровергают сообщения о стягивании российских войск к границе с Украиной, заявляя, что РФ сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.

Армия,НАТО,InoSMI.Ru,
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