Bloomberg: РФ продолжает наращивать войска у границы с Украиной

Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной и стягивает туда военную технику. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию Jane's.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Компания ссылается на спутниковые снимки, на которых якобы видно, что с ноября к границе были перемещены танки, артиллерийские вооружения и системы противовоздушной обороны, а также запечатлено небольшое количество военных. В компании считают, что Россия при необходимости сможет оперативно направить в регион подкрепление.