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32 минуты назад

Военные Северной Македонии вступают в боевую тактическую группу ЕС

Военнослужащие Северной Македонии присоединятся к боевой тактической группе Европейского союза HELBROC. Об этом в четверг сообщила министр обороны республики Радмила Шекеринска.

Военные Северной Македонии вступают в боевую тактическую группу ЕС
Фото:  REUTERS/Ognen Teofilovski REUTERS/Ognen Teofilovski

"Северная Македония присоединяется к HELBROC - боевой группе ЕС, возглавляемой Грецией, в которой также принимают участие Румыния, Болгария, Кипр, Украина и Сербия со своими вооруженными силами", - написала министр на своей странице в Twitter.

Боевая группа HELBROC является формированием сил быстрого реагирования, предназначенным для проведения операций по урегулированию кризисов под руководством ЕС. Армия Республики Северная Македония будет представлена в боевой тактической группе взводом легкой пехоты численностью до 43 человек.

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