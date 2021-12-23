Индонезия отказалась от покупки Су-35

Власти Индонезии отказались от покупки российских многофункциональных истребителей Су-35 из-за недостатка бюджетных средств. Об этом заявил начальник штаба ВВС Индонезии Фаджар Прасетьо, передает CNN Indonesia.

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Вместо российских «Сухих» ВВС Индонезии приобретут французские истребители Rafale или американские F-15 EX. По словам Прасетьо, команда F-15 EX приезжала в Джакарту на переговоры и обещала в случае подписания контракта прислать первый самолет в 2027 году.

«С тяжелым сердцем мы вынуждены отменить планы по покупке истребителей Су-35, потому что, как мы изначально говорили, развитие военной мощи зависит от вопроса бюджетных средств», - отметил Прасетьо на пресс-конференции.

По словам начальника штаба, в общей сложности Индонезия рассчитывает приобрести около 30 средних и тяжелых истребителей поколения 4++.

Индонезия планировала покупку 11 российских истребителей Су-35 на сумму 1,1 млрд долларов, однако по итогам переговоров в 2018 году контракт так и не был подписан.