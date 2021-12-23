В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 73.36EUR 83.12
Войти в почту
17 минут назад

Индонезия отказалась от покупки Су-35

Власти Индонезии отказались от покупки российских многофункциональных истребителей Су-35 из-за недостатка бюджетных средств. Об этом заявил начальник штаба ВВС Индонезии Фаджар Прасетьо, передает CNN Indonesia.

Индонезия отказалась от покупки Су-35
Фото: WikipediaWikipedia

Вместо российских «Сухих» ВВС Индонезии приобретут французские истребители Rafale или американские F-15 EX. По словам Прасетьо, команда F-15 EX приезжала в Джакарту на переговоры и обещала в случае подписания контракта прислать первый самолет в 2027 году.

«С тяжелым сердцем мы вынуждены отменить планы по покупке истребителей Су-35, потому что, как мы изначально говорили, развитие военной мощи зависит от вопроса бюджетных средств», - отметил Прасетьо на пресс-конференции.

По словам начальника штаба, в общей сложности Индонезия рассчитывает приобрести около 30 средних и тяжелых истребителей поколения 4++.

Российский Су-35 назвали самым красивым в мире

Индонезия планировала покупку 11 российских истребителей Су-35 на сумму 1,1 млрд долларов, однако по итогам переговоров в 2018 году контракт так и не был подписан.

ВВС Индонезии располагают авиапарком бывших в использовании американских истребителей F-16C/D Fighting Falcon, а также Су-27 и Су-30 российского производства.

Армия,CNN,
31
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители