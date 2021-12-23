Япония и США придумали план против Китая на Тайване

Силы самообороны Японии и Вооруженные силы США разработали проект плана совместной операции на случай возникновения связанной с Тайванем чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве первой страны. Отмечается, что проект действий предполагает экстренную переброску американских морских пехотинцев на группу южнояпонских островов Нансэй и создание там временных военных баз.

Кроме того, японские вооруженные силы будут оказывать материально-техническую поддержку американским коллегам в таких областях, как поставки боеприпасов и топлива. При этом отдельно отмечаются риски для жителей упомянутых островов из-за возможных атак со стороны Китая.

Утверждается, что главы МИД и Минобороны Японии и США могут начать официальную проработку этого плана уже в начале 2022 года.

Ранее "Газета.Ru" сообщала, что Минобороны Тайваня опасается, что Пекин может организовать внезапное нападение на остров, использовав учения в качестве плацдарма для полномасштабных боевых операций. По словам представителей министерства, такой вариант развития событий будет соответствовать цели Пекина вторгнуться на Тайвань к 2025 году.