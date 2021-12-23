Путин рассказал о военных базах вокруг России

Окружить территорию России — это сложная задача, но современные военные средства позволяют думать об этом. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС .

«Разве я говорил, что нас окружают? Ну, базы кругом — это правда», — рассказал глава государства.

Он отметил, что новые системы вооружений ставят на востоке, на юге, на севере и тем более на западе. При этом Путин подчеркнул, что российская территория слишком большая для ее успешного окружения.