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30 минут назад

Путин рассказал о военных базах вокруг России

Окружить территорию России — это сложная задача, но современные военные средства позволяют думать об этом. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС.

Путин рассказал о военных базах вокруг России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Разве я говорил, что нас окружают? Ну, базы кругом — это правда», — рассказал глава государства.

Он отметил, что новые системы вооружений ставят на востоке, на юге, на севере и тем более на западе. При этом Путин подчеркнул, что российская территория слишком большая для ее успешного окружения.

Армия,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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