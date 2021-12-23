Индонезия отказалась от закупки Су-35 у России

Индонезия вынуждена отказаться от закупки у России многоцелевых истребителей Су-35 по бюджетным соображениям, заявил начальник главного штаба ВВС Индонезии главный маршал авиации Фаджар Прасетио.
«Что касается (самолетов) «Сухой-35», с тяжелым сердцем нам приходится отказаться от этих планов», – передает РИА «Новости» слова Прасетио.
По словам маршала, правительство Индонезии рассматривает приобретение вместо Су-35 французских истребителей Rafale и американских Boeing F-15 EX по соображениям бюджета.
«С самого начала говорилось, что в увеличении наших возможностей в воздухе мы опираемся на бюджет. Если те люди, которые отвечают за закупки (с точки зрения бюджета) не очень настроены (на Су-35), значит, мы не можем продолжать обсуждение, и все с большой долей вероятности поменяется на Rafale», – сказал начальник главного штаба ВВС Индонезии.
Напомним, в марте 2020 года агентство Bloomberg написало, что Индонезия якобы под давлением США отказалась от планов по закупке у России 11 истребителей на сумму 1,1 млрд долларов. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, что Индонезия официально не отказывалась от покупки у России многофункциональных истребителей Су-35.