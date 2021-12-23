Индонезия отказалась от закупки Су-35 у России

«С самого начала говорилось, что в увеличении наших возможностей в воздухе мы опираемся на бюджет. Если те люди, которые отвечают за закупки (с точки зрения бюджета) не очень настроены (на Су-35), значит, мы не можем продолжать обсуждение, и все с большой долей вероятности поменяется на Rafale», – сказал начальник главного штаба ВВС Индонезии.