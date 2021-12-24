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51 минуту назад

Зенитной системе "Панцирь" увеличили зону поражения

В 2022 году завершится работа над новой версией пушечно-ракетного комплекса ПВО "Панцирь-СМ-СВ" для Сухопутных войск и ВДВ. Она будет иметь гусеничное шасси и увеличенную зону поражения.

"Панцирю" увеличили зону поражения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

- Комплекс будет использовать два типа зенитных ракет, - сообщил "Красной звезде" командующий войсковой ПВО российских вооруженных сил генерал-лейтенант Александр Леонов.

Генерал рассказал еще о двух новых зенитных системах для Сухопутных войск, чья разработка завершится в 2022 году. Это зенитный ракетный комплекс "Птицелов" с двумя типами ракет. Один будет наводиться по лазерному лучу, другой - по тепловому излучению цели. И боевая машина для отделения зенитчиков "Тайфун-ПВО". Ее предполагается вооружить как существующими ПЗРК "Игла", "Игла-С" и "Верба" , так и новым, создающимся в рамках опытно-конструкторских работ "Метка".

- Ракета нового комплекса оснащена не имеющей аналогов в мире оптико-электронной головкой самонаведения. Она обеспечивает поражение цели, несмотря на все существующие и только разрабатываемые оптические помехи, - отметил Леонов.

Армия,Александр Леонов,
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