"Панцирю" увеличили зону поражения

В 2022 году завершится работа над новой версией пушечно-ракетного комплекса ПВО "Панцирь-СМ-СВ" для Сухопутных войск и ВДВ. Она будет иметь гусеничное шасси и увеличенную зону поражения.

Генерал рассказал еще о двух новых зенитных системах для Сухопутных войск, чья разработка завершится в 2022 году. Это зенитный ракетный комплекс "Птицелов" с двумя типами ракет. Один будет наводиться по лазерному лучу, другой - по тепловому излучению цели. И боевая машина для отделения зенитчиков "Тайфун-ПВО". Ее предполагается вооружить как существующими ПЗРК "Игла", "Игла-С" и "Верба" , так и новым, создающимся в рамках опытно-конструкторских работ "Метка".