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17 минут назад

В Крыму и Краснодарском крае объявлены масштабные учения ВДВ

Масштабные учения десантников стартуют в четверг в Крыму и Краснодарском крае, сообщает Минобороны.

В Крыму и Краснодарском крае объявлены масштабные учения ВДВ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Учения стартуют в четверг на крымском военном полигоне «Опук». Как отметили в МО, будут отработаны боевые стрельбы десантно-штурмовых, артиллерийских подразделений и подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты, а также разминирование участка местности и прикрытие войск от средств воздушного нападения и беспилотных летательных аппаратов.

«Военнослужащие выполнят огневые задачи и поразят мишени на различных дальностях», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Кроме того, в рамках учений будут отработаны десантно-штурмовые действия на вертолетах с целью блокирования захваченного района и обеспечения быстрого наступления главных сил соединения, которые пройдут при огневой поддержке армейской авиации (вертолеты Ми-35).

В свою очередь на полигоне «Раевский» под Новороссийском учения начнутся 24 декабря. Десантники отработают приемы ведения боевых действий на коротких дистанциях, а также разведывательно-ударные действия артиллерийским дивизионом 2 С9 «Нона». Учения пройдут в рамках оперативного сбора руководящего состава войск под руководством командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова. Всего в них будет задействовано более 1200 военнослужащих и свыше 250 единиц военной и специальной техники.

Напомним, в августе командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил, что новый десантно-штурмовой полк будет сформирован в Крыму к 1 декабря.

Армия,Андрей Сердюков,Министерство обороны,ИТАР-ТАСС,
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