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1 час назад

В США предсказали катастрофу из-за подготовки «партизан» на Украине

Бывший офицер ЦРУ Филип Джиральди заявил, что подготовка украинцев к «партизанской войне» в Донбассе с помощью США может привести к катастрофическим последствиям. Об этом сообщает РИА Новости.

В США предсказали катастрофу из-за подготовки «партизан» на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так Джиральди прокомментировал материал таблоида The Mirror, в котором утверждается, что сотрудники американской разведки решили тайно вооружить и обучить украинские войска, как вести партизанскую войну против российских сил.

Таблоид также писал, что США отправят на Украину инструкторов спецназа и будут поставлять стране тяжелое вооружение и системы ПВО, защищающие от ударных вертолетов и бомбардировщиков.

«Не говоря уже о том, что американское подстрекательство к войне является неконституционным, в этом конкретном случае последствия могут быть попросту катастрофическими для всех вовлеченных сторон», - так прокомментировал это Джиральди.

По его мнению, решение готовить партизан демонстрирует, что «Вашингтон ничего не извлек из своих неудач» и провалившихся попыток установить в других странах демократические режимы.

Джиральди заявил, что тайная подготовка украинцев к «партизанской войне» может привести к тому, что США «ввяжутся в то, что безусловно является военными преступлениями». Все это, по его мнению, способно спровоцировать более широкий военный конфликт.

Армия,Войска,ЦРУ,
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