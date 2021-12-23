Вероятная подготовка представителями разведывательных служб США «партизан» на Украине для ведения боевых действий против российских военных может привести к катастрофе для всех причастных сторон. Об этом The Mirror рассказал бывший офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Филип Джиральди, передает РИА Новости.

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Американский офицер прокомментировал сообщения о том, что российские вооруженные силы могут оказаться в затруднительном положении отрезанными и обойденными с фланга, если они продвинутся вглубь Украины, из-за подготовленных спецслужбами США украинских сил «для ведения боевых действий в ходе партизанской войны». Он отметил, что подстрекательства Вашингтона носят неконституционный характер, а в этом конкретном случае последствия таких действий могут быть катастрофическими.

Помимо этого, Джиральди добавил, что возможная тайная подготовка украинских сил является одной из самых озадачивающих программ США. Он также предупредил, что из-за подобных шагов Вашингтон, безусловно, ввяжется в то, что можно назвать «военными преступлениями».