В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 73.79EUR 83.15
Войти в почту
1 час назад

В США предсказали катастрофу из-за подготовки спецслужбами «партизан» на Украине

Вероятная подготовка представителями разведывательных служб США «партизан» на Украине для ведения боевых действий против российских военных может привести к катастрофе для всех причастных сторон. Об этом The Mirror рассказал бывший офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Филип Джиральди, передает РИА Новости.

В США предсказали катастрофу из-за подготовки «партизан» на Украине
Фото: ReutersReuters

Американский офицер прокомментировал сообщения о том, что российские вооруженные силы могут оказаться в затруднительном положении отрезанными и обойденными с фланга, если они продвинутся вглубь Украины, из-за подготовленных спецслужбами США украинских сил «для ведения боевых действий в ходе партизанской войны». Он отметил, что подстрекательства Вашингтона носят неконституционный характер, а в этом конкретном случае последствия таких действий могут быть катастрофическими.

Помимо этого, Джиральди добавил, что возможная тайная подготовка украинских сил является одной из самых озадачивающих программ США. Он также предупредил, что из-за подобных шагов Вашингтон, безусловно, ввяжется в то, что можно назвать «военными преступлениями».

Ранее The Washington Post (WP) со ссылкой на официальное лицо Белого дома сообщило, что администрация президента США Джо Байдена планирует оказать поддержку повстанцам в случае вторжения России на Украину, захвата значительной части территорий и начала партизанской войны. В Вашингтоне захотели устроить российской стороне новый Афганистан в случае ведения боевых действий против Украины. Целевая группа, в которую входят ЦРУ и другие ключевые агентства, изучает опыт организации повстанческих движений во время афганской войны с 1979 по 1989 год против СССР, чтобы заставить Россию понести издержки без прямого участия американских войск.

Армия,Войска,Джозеф Байден,ЦРУ,Администрация США,Washington Post,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители