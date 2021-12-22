США начали работу над спутниками против гиперзвукового оружия

США приступили к созданию спутников для слежения за гиперзвуковым оружием, пишет издание Defense News.

Фото: NASA / МКС NASA / МКС

Спутники, создаваемые Агентством космического развития, будут обнаруживать гиперзвуковые и баллистические угрозы, передавая контроль над объектом, когда он входит и выходит из поля зрения отдельных спутников по орбитальной ячеистой сети спутников. В конечном итоге хранение будет передано более чувствительным датчикам HBTSS Агентства противоракетной обороны, которые могут создавать данные о наведении для перехвата.

Пентагон считает, что разработка спутниковой системы нового поколения, получившей название Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor, должна «заполнить брешь» в американской системе противоракетной обороны.

Предполагается, что новые спутники станут дополнением к нынешним космическим аппаратам, предназначенным для слежения за пусками баллистических ракет, но будут находиться на низкой околоземной орбите.