США начали работу над спутниками против гиперзвукового оружия

США приступили к созданию спутников для слежения за гиперзвуковым оружием, пишет издание Defense News.
Спутники, создаваемые Агентством космического развития, будут обнаруживать гиперзвуковые и баллистические угрозы, передавая контроль над объектом, когда он входит и выходит из поля зрения отдельных спутников по орбитальной ячеистой сети спутников. В конечном итоге хранение будет передано более чувствительным датчикам HBTSS Агентства противоракетной обороны, которые могут создавать данные о наведении для перехвата.
Пентагон считает, что разработка спутниковой системы нового поколения, получившей название Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor, должна «заполнить брешь» в американской системе противоракетной обороны.
Предполагается, что новые спутники станут дополнением к нынешним космическим аппаратам, предназначенным для слежения за пусками баллистических ракет, но будут находиться на низкой околоземной орбите.
Разработкой занимаются американские военно-промышленные компании L3Harris Technologies и Northrop Grumman. В январе 2021 года они получили от Пентагона на эти цели 122 млн долларов и 155 млн долларов соответственно. Обе компании уже приступили к созданию образца нового спутника.