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50 минут назад

США начали работу над спутниками против гиперзвукового оружия

США приступили к созданию спутников для слежения за гиперзвуковым оружием, пишет издание Defense News.

США начали работу над спутниками против гиперзвукового оружия
Фото: NASA / МКСNASA / МКС

Спутники, создаваемые Агентством космического развития, будут обнаруживать гиперзвуковые и баллистические угрозы, передавая контроль над объектом, когда он входит и выходит из поля зрения отдельных спутников по орбитальной ячеистой сети спутников. В конечном итоге хранение будет передано более чувствительным датчикам HBTSS Агентства противоракетной обороны, которые могут создавать данные о наведении для перехвата.

Пентагон считает, что разработка спутниковой системы нового поколения, получившей название Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor, должна «заполнить брешь» в американской системе противоракетной обороны.

Предполагается, что новые спутники станут дополнением к нынешним космическим аппаратам, предназначенным для слежения за пусками баллистических ракет, но будут находиться на низкой околоземной орбите.

Разработкой занимаются американские военно-промышленные компании L3Harris Technologies и Northrop Grumman. В январе 2021 года они получили от Пентагона на эти цели 122 млн долларов и 155 млн долларов соответственно. Обе компании уже приступили к созданию образца нового спутника.

Армия,Пентагон,
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