Западные СМИ признали превосходство черноморского флота России

Издание Forbes сравнило Черноморский флот России (ЧФ) и военно-морские Украины - по словам авторов, российский флот в разу превосходит украинский по возможностям и оснащению. Авторы, Сидхарт Каушал и Сэм Крэнни-Эванс в исследовании для Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне пишут, что главная сила ЧФ - это крылатые ракеты "Калибр".

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Благодаря этим ракетам, Россия имеет возможность неожиданно наносить мощные удары по целям, расположенным далеко от акватории Черного моря. Одной из таких целей авторы называют столицу Украины - Киев, при этом они утверждают, что украинский флот ничего не может противопоставить Черноморскому флоту России.