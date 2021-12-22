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58 минут назад

Forbes: Черноморский флот России в разы превосходит ВМС Украины

Издание Forbes сравнило Черноморский флот России (ЧФ) и военно-морские Украины - по словам авторов, российский флот в разу превосходит украинский по возможностям и оснащению. Авторы, Сидхарт Каушал и Сэм Крэнни-Эванс в исследовании для Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне пишут, что главная сила ЧФ - это крылатые ракеты "Калибр".

Западные СМИ признали превосходство черноморского флота России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Благодаря этим ракетам, Россия имеет возможность неожиданно наносить мощные удары по целям, расположенным далеко от акватории Черного моря. Одной из таких целей авторы называют столицу Украины - Киев, при этом они утверждают, что украинский флот ничего не может противопоставить Черноморскому флоту России.

К службе на Черноморском флоте приступили более 2 тысяч новобранцев

Авторы указывают, что за семь лет, начиная с 2014 года, Черноморский флот в значительной степени преобразился. Ранее Forbes описал "леденящую душу" перспективу Украины.

Армия,Королевский объединенный институт оборонных исследований,Forbes,
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