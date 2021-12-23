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34 минуты назад

Контактная группа договорилась о прекращении огня на Донбассе

Все три стороны контактной группы по Донбассу договорились соблюдать режим прекращения огня на территории. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак на своей странице в Facebook.

Контактная группа договорилась о прекращении огня на Донбассе
Фото: URA.RUURA.RU

«В ходе сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы все стороны выразили намерение решительно соблюдать договоренности о мерах по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года», — пишет Ермак. Политик выразил надежду на то, что в этот раз соглашение будет устойчивым и поможет сохранить жизни украинских военных и мирных граждан.

Принятая мера — шаг к снижению военной напряженности на востоке, заявил глава офиса президента Украины.

«Пусть на Донбассе наконец-то воцарится тишина», — заключил Ермак.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил желание о том, чтобы США играли главную, а не эпизодическую роль в решении конфликта в Донбассе. Глава Украины сообщил, что счастлив, что США хотят участвовать в урегулировании ситуации на Донбассе.
Армия,Войска,Владимир Зеленский,
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