Украинские нацбатальоны перебросили на границу с Приднестровьем

Представители украинских националистических батальонов приступили к патрулированию границы с Приднестровьем в районе Кучургана, пишет Телеграм-канал WarGonzo со ссылкой на источники из числа сил, обеспечивающих режим безопасности на приграничных с Украиной территориях.
По данным канала, бойцы батальонов также оказывают психологическое давление на жителей Приднестровья, пересекающих границу с Украиной.
В видео проекта WarGonzo в Яндекс.Дзен отмечается, что бойцы батальонов провели рекогносцировку, проехали вдоль линии соприкосновения. Также есть основания полагать, что какая-то часть из них остается на приграничной территории.