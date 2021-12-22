Украинские нацбатальоны перебросили на границу с Приднестровьем

Представители украинских националистических батальонов приступили к патрулированию границы с Приднестровьем в районе Кучургана, пишет Телеграм-канал WarGonzo со ссылкой на источники из числа сил, обеспечивающих режим безопасности на приграничных с Украиной территориях.

По данным канала, бойцы батальонов также оказывают психологическое давление на жителей Приднестровья, пересекающих границу с Украиной.