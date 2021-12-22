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16 минут назад

Украинские нацбатальоны перебросили на границу с Приднестровьем

Представители украинских националистических батальонов приступили к патрулированию границы с Приднестровьем в районе Кучургана, пишет Телеграм-канал WarGonzo со ссылкой на источники из числа сил, обеспечивающих режим безопасности на приграничных с Украиной территориях.

По данным канала, бойцы батальонов также оказывают психологическое давление на жителей Приднестровья, пересекающих границу с Украиной.

В видео проекта WarGonzo в Яндекс.Дзен отмечается, что бойцы батальонов провели рекогносцировку, проехали вдоль линии соприкосновения. Также есть основания полагать, что какая-то часть из них остается на приграничной территории.

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