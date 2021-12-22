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22 минуты назад

На Украине ответили Шойгу на слова о ЧВК США в Донбассе

В МИД Украины назвали дезинформацией заявление главы Минобороны России Сергея Шойгу о присутствии американских частных военных компаний на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом сообщает «Интерфакс – Украина».

На Украине ответили Шойгу на слова о ЧВК США в Донбассе
Фото: ТАССТАСС

«Категорически отвергаем инсинуации в сторону Украины, прозвучавшие на заседании коллегии Министерства обороны Российской Федерации. Заявления министра обороны о якобы химических веществах, инструкторах американских частных военных компаний, обстрелах жилых кварталов на Донбассе - очередные примеры массированной российской дезинформации», - заявил представитель украинского МИД Олег Николенко.

По его словам, в России продолжают создавать «информационное прикрытие» для дальнейших военных провокаций на украинской территории.

Николенко призвал Россию «прекратить враждебную риторику и язык ультиматумов» и подтвердить тем самым намерение разрешить конфликт на юго-востоке Украины.

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Ранее Сергей Шойгу рассказал, что на востоке Украины находятся 120 сотрудников американских ЧВК. Они, как заявил министр, привезли туда «резервы неустановленного химического компонента» и готовят провокацию.

По его словам, «достоверно установлено», что в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское члены ЧВК «оборудуют огневые объекты в жилых домах и на социально значимых объектах», готовя украинские силы к проведению спецопераций и активным боевым действиям.

Армия,Олег Николенко,Сергей Шойгу,Министерство обороны,МИД,
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