На Украине ответили Шойгу на слова о ЧВК США в Донбассе

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«Категорически отвергаем инсинуации в сторону Украины, прозвучавшие на заседании коллегии Министерства обороны Российской Федерации. Заявления министра обороны о якобы химических веществах, инструкторах американских частных военных компаний, обстрелах жилых кварталов на Донбассе - очередные примеры массированной российской дезинформации», - заявил представитель украинского МИД Олег Николенко.

По его словам, в России продолжают создавать «информационное прикрытие» для дальнейших военных провокаций на украинской территории.

Николенко призвал Россию «прекратить враждебную риторику и язык ультиматумов» и подтвердить тем самым намерение разрешить конфликт на юго-востоке Украины.

Ранее Сергей Шойгу рассказал, что на востоке Украины находятся 120 сотрудников американских ЧВК. Они, как заявил министр, привезли туда «резервы неустановленного химического компонента» и готовят провокацию.