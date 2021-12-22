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33 минуты назад

На Украине опровергли слова Шойгу о ЧВК США в Донбассе

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко опроверг слова министра обороны России Сергея Шойгу об американских ЧВК на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Он также назвал дезинформацией заявления о том, что там присутствуют химические компоненты, сообщает «Интерфакс-Украина».

На Украине ответили Шойгу на слова о ЧВК США в Донбассе
Фото: ТАССТАСС

Мы категорически отвергаем инсинуации в адрес Украины, которые прозвучали на заседании коллегии Министерства обороны РФ , — заявил представитель украинского внешнеполитического ведомства.

По его словам, РФ продолжает создавать информационное прикрытие для дальнейших провокаций своих войск на украинской территории. Николенко призвал «прекратить враждебную риторику и язык ультиматумов». Таким образом, отметил он, Москва вернётся «в конструктивное направление» по урегулированию конфликта в Донбассе.

21 декабря министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Донецкой области в настоящее время находятся 120 сотрудников американских частных военных компаний (ЧВК). Они намерены совершить провокации в Авдеевке и Красном Лимане. Туда уже доставлены «резервуары с неустановленными химическими компонентами».

Армия,Олег Николенко,Сергей Шойгу,Министерство обороны,МИД,Интерфакс,
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