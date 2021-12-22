Стрельбы прошли на полигоне. Уточняется, что комплекс предназначен для уничтожения бронетехники. После пуска ракета сама наводится на цель, что дает возможность достигать почти стопроцентной точности стрельбы.

В настоящее время на вооружении украинских войск находятся порядка 100 пусковых установок, а также около 500 ракет к противотанковым комплексам Javelin.

Перед этим официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что НАТО наращивает поставки вооружений Украине. По словам дипломата, это способствует обострению ситуации в стране. В частности, она напомнила, что недавно Киев получил 20 ракетных комплексов Javelin. При этом Захарова выразила надежду, что кураторы властей Украины сумеют убедить их выполнить Минские соглашения, так как эскалация в Донбассе может привести к самым тяжелым последствиям.