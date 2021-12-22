В СНБО заявили о сотнях тысяч военных России у границы Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что в 200 км от украинской границы находятся 122 тысячи российских военных, а в 400 км — еще 143,5 тысячи. Об этом сообщает «Интерфакс Украина».

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«Мы понимаем, что там происходит. Мы четко знаем количество военных, которые есть со стороны Российской Федерации В случае обострения ситуации – это (нападение — прим. «Газета.ru») не может произойти так мгновенно, условно говоря, сегодня на сегодня. Для этого нужно готовиться. Мы все это отслеживаем», — сказал Данилов.

Он также отметил, что благодаря президентскому законопроекту о «Национальном сопротивлении», который вступит со следующего года, у Украины появляются дополнительные ресурсы для отражения возможного нападения России.

Ранее замдиректора Евразийского центра при Атлантическом совете Мелинда Харинг в статье для журнала The National Interest написала, что Россия может напасть на Украину до нового года, потому что российский президент «озабочен своим наследием» и считает, что вряд ли кто-то может ему помешать.