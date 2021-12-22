Россия уничтожила главаря боевиков в Сирии

Российские самолеты уничтожили одного из лидеров боевиков в Сирии Муслима Маргошвили (Муслима Абу Валид аш-Шишани). Об этом заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев , пишет РИА Новости .

«Фактически каждый день против представителей силовых структур, законной власти и против примирившихся бывших боевиков проводятся террористические акции. Мы (Россия, Иран и Турция) договорились принять все исчерпывающие меры для того, чтобы положить этому конец», - заметил спецпредставитель президента России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на встрече глав России и Турции в Сочи была подтверждена приверженность ранее достигнутым договоренностям по сирийскому вопросу. По словам Пескова, была подчеркнута необходимость их выполнения «в плане вытеснения из Идлиба террористических элементов, которые там еще присутствуют, которые могут представлять угрозу и выполнять агрессивные наступательные действия в отношении сирийской армии».