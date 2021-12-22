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37 минут назад

В ДНР заявили, что США поставили Украине контейнеры с химическим оружием

США поставили Украине контейнеры с химическим оружием, которые были переброшены в районы рядом с линией соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия-1».

В ДНР заявили о переброшенном из США на Украину химическом оружии
Фото: ТАССТАСС

«В октябре с одной из поставок был поставлен антидот. …Есть такой тип химического оружия — ботулотоксин, он вызывает ботулизм, но если проще — паралич. В ноябре был доставлен уже сам химический препарат в 40-миллиметровых металлических контейнерах, он применяется, например, в гранатометах... Химическое оружие поставлялось из Америки», — сказал Басурин.

По его словам, Мариуполь получил еще один контейнер весом в 300 килограмм, в нем находилось вещество бензоксазепин, которое используется в виде аэрозоля.

«Все это было свезено в Харьковскую область, там есть артиллерийские склады недалеко от Славянска и очень быстро можно доставить к линии соприкосновения. Это касаемо химических веществ, о которых мы знаем», — утверждает Басурин.

По его словам, на линии соприкосновения в Донбассе также якобы находится американская частная военная компания.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента России Владимира Путина заявил, что американские частные военные компании готовят провокацию химическими компонентами в Донецкой области.

Армия,Эдуард Басурин,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Министерство обороны,
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