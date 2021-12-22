В ДНР заявили о переброшенном из США на Украину химическом оружии

«В октябре с одной из поставок был поставлен антидот. …Есть такой тип химического оружия — ботулотоксин, он вызывает ботулизм, но если проще — паралич. В ноябре был доставлен уже сам химический препарат в 40-миллиметровых металлических контейнерах, он применяется, например, в гранатометах... Химическое оружие поставлялось из Америки», — сказал Басурин.