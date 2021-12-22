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32 минуты назад

«Абсолютный беспредел»: что погубило новейший корабль ВМФ России

Пожар на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге, в результате которого серьезно пострадал строящийся корвет проекта 20385 «Проворный», стал следствием общей ситуации в российской промышленности, которая очень тяжело восстанавливается после «абсолютного беспредела и бардака, который был в 90-е годы». Об этом в разговоре с «Рамблером» заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

«Это не первый пожар на судоверфи, к сожалению. И не первая авария. Это говорит о том, что упала дисциплина на производстве. На некоторых предприятиях - это точно. И их последствия очень тяжелые, их надо предусматривать. Слишком большой пожар на слишком важном объекте. Если следить за новостями - каждый день что-то происходит. Это общая ситуация в промышленности, которая очень тяжело восстанавливается после того абсолютного беспредела и бардака, который был в 90-е годы. Разрушить можно очень быстро, а построить быстро даже за большие деньги нельзя. Вот сейчас идет восстановление, в том числе, исполнительской дисциплины, организационных структур, профессионального мастерства. И вот такие издержки у этого процесса восстановления... В 90-е годы оборонно-промышленный комплекс был разграблен, потеряли технологии, оборудование. Но самое главное - во многом ослабли научные технологические школы. Потеряли квалифицированных людей. Если говорить конкретно о строительстве военно-морских судов, то когда в десятые годы стали возрождать (эту отрасль), то все суда строили с большой задержкой. Прежде всего потому что сварщиков трудно было найти! ПТУ были закрыты, квалифицированных рабочих не готовили. А нужны были сварщики шестого разряда. Их надо было подготовить, а потом допускать к строительству таких судов. Это все проблема. Можно что-то построить за 5-7 лет, а научно-конструкторскую школу за 5-7 лет не возродишь. Для этого нужны 15, 20, 30 лет. Сейчас мы занимаемся восстановлением того, что было порушено с конца 80-х годов по начало нулевых.

Мало того, что судостроение вообще было уничтожено, но еще и суда десятилетиями в море не выходили. Были моряки, которые приходили служить на флот лейтенантами, дослуживались до пенсии, ни разу не выходя в море», - отметил эксперт, при этом выразив мнение, что корвет «Проворный» удастся восстановить после пожара.

Подберезкин также рассказал о том, почему в России не ведется строительство крупных военных судов - эсминцев, крейсеров или авианосцев.

«Не строят, потому что не на чем. У нас сейчас только-только подготовлены возможности для строительства на Дальнем Востоке и на Севере судов класса корвет или большой десантный корабль (БДК). Потом это все очень дорого. У нас уходит треть военного бюджета на военно-морской флот, но у нас бюджет по величине шестой-седьмой в мире. Не второй, как в Китае. Не первый, как в Америке. Это все (строительство крупных военных судов - прим. ред.) стоит огромных денег. И мы в своих приоритетах вынуждены ориентироваться на то, чтобы очень аккуратно эти деньги инвестировать в судостроение. Но это строительство в основном идет за счет ракетных катеров и фрегатов. Это два основных класса судна, которые мы сейчас строим. И, скорее всего, такая перспектива и будет. Это наша концепция развития военно-морского флота. Я не думаю, что сейчас нужно пытаться строить тяжелые суда. Это страшно дорого, это страшно долго. И не факт, что это будет эффективно», - добавил эксперт.

17 декабря на судостроительном заводе «Северная верфь» в Петербурге произошел пожар на строящемся корвете проекта 20385 «Проворный». Сумма ущерба, нанесенного пожаром, составила 22 миллиарда рублей.

Армия,Видео,Алексей Подберезкин,Северная верфь,МГИМО,
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