«Абсолютный беспредел»: что погубило новейший корабль ВМФ России

«Это не первый пожар на судоверфи, к сожалению. И не первая авария. Это говорит о том, что упала дисциплина на производстве. На некоторых предприятиях - это точно. И их последствия очень тяжелые, их надо предусматривать. Слишком большой пожар на слишком важном объекте. Если следить за новостями - каждый день что-то происходит. Это общая ситуация в промышленности, которая очень тяжело восстанавливается после того абсолютного беспредела и бардака, который был в 90-е годы. Разрушить можно очень быстро, а построить быстро даже за большие деньги нельзя. Вот сейчас идет восстановление, в том числе, исполнительской дисциплины, организационных структур, профессионального мастерства. И вот такие издержки у этого процесса восстановления... В 90-е годы оборонно-промышленный комплекс был разграблен, потеряли технологии, оборудование. Но самое главное - во многом ослабли научные технологические школы. Потеряли квалифицированных людей. Если говорить конкретно о строительстве военно-морских судов, то когда в десятые годы стали возрождать (эту отрасль), то все суда строили с большой задержкой. Прежде всего потому что сварщиков трудно было найти! ПТУ были закрыты, квалифицированных рабочих не готовили. А нужны были сварщики шестого разряда. Их надо было подготовить, а потом допускать к строительству таких судов. Это все проблема. Можно что-то построить за 5-7 лет, а научно-конструкторскую школу за 5-7 лет не возродишь. Для этого нужны 15, 20, 30 лет. Сейчас мы занимаемся восстановлением того, что было порушено с конца 80-х годов по начало нулевых.



Мало того, что судостроение вообще было уничтожено, но еще и суда десятилетиями в море не выходили. Были моряки, которые приходили служить на флот лейтенантами, дослуживались до пенсии, ни разу не выходя в море», - отметил эксперт, при этом выразив мнение, что корвет «Проворный» удастся восстановить после пожара.