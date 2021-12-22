По данным канала, на вооружении войск Украины находятся почти 100 пусковых установок и около 500 ракет к противотанковым комплексам Javelin.

До этого министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Соединенные Штаты сформировали «многосферную» бригаду в Европе. По его словам, у Москвы серьезную озабоченность вызывает наращивание у границ Российской Федерации военной группировки Соединенных Штатов и альянса НАТО, а также проведение крупномасштабных учений, в том числе с применением элементов глобальной системы противоракетной обороны США.