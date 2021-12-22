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48 минут назад

Украина впервые провела стрельбы с противотанковыми комплексами США в Донбассе

Украина впервые провела стрельбы с использованием американских противотанковых комплексов Javelin в Донбассе. Об этом сообщает местный телеканал «Дом».

По данным канала, на вооружении войск Украины находятся почти 100 пусковых установок и около 500 ракет к противотанковым комплексам Javelin.

Ранее главы министерств обороны Литвы, Латвии и Эстонии договорились развивать совместные ракетные системы залпового огня. Об этом сообщает агентство BNS.

Как отметил глава минобороны Литвы Арвидас Анушаускас, совместная ракетная система балтийских стран может стать «хорошим ответом» России.

Украина начала рыть рвы вдоль границы с Россией

До этого министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Соединенные Штаты сформировали «многосферную» бригаду в Европе. По его словам, у Москвы серьезную озабоченность вызывает наращивание у границ Российской Федерации военной группировки Соединенных Штатов и альянса НАТО, а также проведение крупномасштабных учений, в том числе с применением элементов глобальной системы противоракетной обороны США.

Армия,Видео,Сергей Шойгу,Министерство обороны,НАТО,
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