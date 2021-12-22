Украина начала рыть рвы вдоль границы с Россией

Украинские пограничники усиливают наиболее уязвимые участки границы с Россией при помощи противотанковых рвов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

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"В частности, на участке Сумского пограничного отряда продолжается обустройство украино-российского участка госграницы противотранспортными рвами", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе также отметили наступившие морозы, однако, по мнению ведомства, сегодняшние «вызовы» безопасности вынуждают продолжать работы, несмотря на значительное понижение температуры. Пограничники объяснили, что раньше сезон инженерного обустройства границы длился до наступления зимы, но сейчас работы не были остановлены на угрожающих направлениях.

Уточняется, что работы выполняет комплексная механизированная инженерная группа. Сотрудники задействуют спецтехнику и, как дополнение к уже существующим препятствиям, прокапывают ров и насыпают вал, что, по словам пограничников, станет "дополнительной преградой для желающих незаконно пересечь госграницу".