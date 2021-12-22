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23 минуты назад

Украина начала рыть рвы вдоль границы с Россией

Украинские пограничники усиливают наиболее уязвимые участки границы с Россией при помощи противотанковых рвов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Украина начала рыть рвы вдоль границы с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В частности, на участке Сумского пограничного отряда продолжается обустройство украино-российского участка госграницы противотранспортными рвами", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе также отметили наступившие морозы, однако, по мнению ведомства, сегодняшние «вызовы» безопасности вынуждают продолжать работы, несмотря на значительное понижение температуры. Пограничники объяснили, что раньше сезон инженерного обустройства границы длился до наступления зимы, но сейчас работы не были остановлены на угрожающих направлениях.

Уточняется, что работы выполняет комплексная механизированная инженерная группа. Сотрудники задействуют спецтехнику и, как дополнение к уже существующим препятствиям, прокапывают ров и насыпают вал, что, по словам пограничников, станет "дополнительной преградой для желающих незаконно пересечь госграницу".

Напомним, в конце ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина меняет стратегию обустройства границ. По его словам, в начале ноября правительство выделило 21 миллион гривен (около $800 тыс.) на укрепление границы.

Армия,Денис Шмыгаль,
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