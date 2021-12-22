НАТО повысила боевую готовность десятков тысяч солдат из-за Украины

Североатлантический альянс повысил боевую готовность своих сил быстрого реагирования (NATO Response Force, NRF) общей численностью 40 тыс. военнослужащих из-за российских войск вблизи границы с Украиной. Об этом со ссылкой на осведомленные дипломатические источники в НАТО пишет немецкое издание Die Welt.

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По словам источника издания, Объединенная оперативная группа повышенной готовности НАТО (VJTF), должна быть готова к развертыванию в районе кризиса в течение пяти дней, а не семи, как это было ранее. Также в повышенную готовность приведены силы специального назначения и логистики.

Соответствующее решение на прошлой неделе принял Североатлантический совет, отмечается в статье.

«Помимо украинского кризиса, речь идет об усилении защиты восточных союзников - Польши, Румынии, стран Прибалтики», - пишет издание.

При этом официальный представитель НАТО не стал подтверждать эту информацию, отметив, что политика альянса в отношении России «остается последовательной: оборона и диалог».