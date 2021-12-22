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41 минуту назад

НАТО повысила боевую готовность десятков тысяч солдат ради Украины

Североатлантический альянс повысил боевую готовность своих сил быстрого реагирования (NATO Response Force, NRF) общей численностью 40 тыс. военнослужащих из-за российских войск вблизи границы с Украиной. Об этом со ссылкой на осведомленные дипломатические источники в НАТО пишет немецкое издание Die Welt.

НАТО повысила боевую готовность десятков тысяч солдат из-за Украины
Фото: ReutersReuters

По словам источника издания, Объединенная оперативная группа повышенной готовности НАТО (VJTF), должна быть готова к развертыванию в районе кризиса в течение пяти дней, а не семи, как это было ранее. Также в повышенную готовность приведены силы специального назначения и логистики.

Соответствующее решение на прошлой неделе принял Североатлантический совет, отмечается в статье.

«Помимо украинского кризиса, речь идет об усилении защиты восточных союзников - Польши, Румынии, стран Прибалтики», - пишет издание.

При этом официальный представитель НАТО не стал подтверждать эту информацию, отметив, что политика альянса в отношении России «остается последовательной: оборона и диалог».

С начала ноября НАТО сообщает о «необычных движениях и концентрации сил» российской армии на границе с Украиной. По словам главы Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, у российско-украинской границы находятся в том числе танки, артиллерия и беспилотники. В Кремле не раз отвергали сообщения о стягивании российских войск к границе с Украиной, заявляя, что РФ сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.

Армия,Видео,НАТО,
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