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2 часа назад

На Украине увидели «намеки» России на ядерный удар

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил о «намеках» со стороны России на возможное нанесение ядерного удара по Украине. Своими соображениями он поделился в среду, 22 декабря, на конференции «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства», пишет ТАСС.

На Украине увидели «намеки» России на ядерный удар
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По состоянию на 1991 год Украина имела третий по размеру ядерный потенциал в мире. Мы добровольно от него отказались и стали безъядерным государством. А сегодня Российская Федерация, которая, напомню, стала гарантом такого разоружения, намекает, что если мы продолжим свое демократическое развитие, то она может нанести по нам даже ядерный удар», — подчеркнул глава украинского парламента.

Ранее командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа рассказал о возможных военных потерях Москвы в случае полномасштабного конфликта между двумя государствами.

В последние недели на Западе и в Киеве все чаще звучат заявления об угрозе нападения России. В Кремле в свою очередь не раз утверждали, что не имеют агрессивных намерений в отношении Украины. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Армия,Руслан Стефанчук,Дмитрий Песков,Верховная Рада,ИТАР-ТАСС,
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