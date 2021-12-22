На Украине увидели «намеки» России на ядерный удар

«По состоянию на 1991 год Украина имела третий по размеру ядерный потенциал в мире. Мы добровольно от него отказались и стали безъядерным государством. А сегодня Российская Федерация, которая, напомню, стала гарантом такого разоружения, намекает, что если мы продолжим свое демократическое развитие, то она может нанести по нам даже ядерный удар», — подчеркнул глава украинского парламента.

В последние недели на Западе и в Киеве все чаще звучат заявления об угрозе нападения России. В Кремле в свою очередь не раз утверждали, что не имеют агрессивных намерений в отношении Украины. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.