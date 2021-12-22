НАТО повысила боевую готовность своих сил быстрого реагирования (NATO Response Force, NRF) общей численностью 40 тыс. военнослужащих в связи с передвижением российских войск возле границы с Украиной, сообщило немецкое издание Die Welt со ссылкой на осведомленных дипломатов в альянсе.

По имеющимся данным, Объединенная оперативная группа повышенной готовности НАТО (VJTF), которая входит в структуру NRF, должна быть готова к развертыванию в кризисном районе в течение пяти дней, а не семи, как это было прежде.

Другие подразделения NRF, в том числе силы специального назначения и военной логистики, были приведены в состояние повышенной готовности, отмечается в публикации.