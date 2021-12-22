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1 час назад

СМИ: Силы быстрого реагирования НАТО приведены в повышенную боеготовность

НАТО повысила боевую готовность своих сил быстрого реагирования (NATO Response Force, NRF) общей численностью 40 тыс. военнослужащих в связи с передвижением российских войск возле границы с Украиной, сообщило немецкое издание Die Welt со ссылкой на осведомленных дипломатов в альянсе.

По имеющимся данным, Объединенная оперативная группа повышенной готовности НАТО (VJTF), которая входит в структуру NRF, должна быть готова к развертыванию в кризисном районе в течение пяти дней, а не семи, как это было прежде.

Другие подразделения NRF, в том числе силы специального назначения и военной логистики, были приведены в состояние повышенной готовности, отмечается в публикации.

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Как утверждает Die Welt, НАТО принято это решение на прошлой неделе. Главы государств и правительств стран альянса решили создать передовую группу VJTF на саммите в Уэльсе в 2014 году в качестве ответа на изменившуюся обстановку в сфере безопасности после присоединения Крыма к России. В ее состав входят около 6,4 тыс. военнослужащих США, Великобритании, Польши, Испании, Италии и других стран-участниц Североатлантического альянса. Ранее на Украине заявили, что курс страны в НАТО может привести к катастрофе.

Армия,Видео,НАТО,Die Welt,
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