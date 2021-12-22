В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 73.82EUR 83.32
Войти в почту
1 час назад

Ушел из жизни генерал-полковник Иван Шилов

22 декабря 2021 года после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни помощник министра внутренних дел России, член коллегии МВД России, председатель Российского Совета ветеранов ОВД и ВВ, член Наблюдательного совета Российской секции Международной полицейской ассоциации, генерал-полковник внутренней службы Шилов Иван Федорович.

Ушел из жизни генерал-полковник Иван Шилов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Иван Федорович - легенда министерства внутренних дел, чья биография - пример подлинного служения стране и правоохранительному ведомству.

Придя в систему МВД в далеком 1948 году, значительную часть жизни Иван Федорович Шилов посвятил работе в уголовном розыске. Прошел службу от рядового до генерал-полковника, от Калининграда до Дальнего Востока, от солдата внутренних войск до первого заместителя министра внутренних дел СССР.

Возглавлял райотдел на крупной комсомольской стройке в Сибири. Успешно руководил союзным уголовным розыском, затем Главным следственным управлением. Находился в эпицентре горячих точек - в Нагорном Карабахе, Фергане, Сумгаите.

С 2001 года до последнего дня помощник министра внутренних дел Иван Федорович Шилов возглавлял ветеранское движение в МВД России, которое играет большую роль в укреплении лучших традиций ведомства, в сохранении исторического наследия, в профессиональном и личностном становлении нового поколения защитников правопорядка. Продолжал вести активный образ жизни, много ездил по стране, всегда был готов поделиться опытом и оказать содействие коллегам. Поддерживал грамотным советом или добрым словом молодых полицейских. Его авторитет был непререкаем.

Как подчеркнул президент Российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов, Иван Федорович Шилов лично для него был учителем, наставником и другом.

Свои соболезнования и скорбь выразили руководство МВД России, Российский Совет ветеранов ОВД и ВВ, Наблюдательный совет Российской секции Международной полицейской ассоциации.

Армия,Иван Шилов,Юрий Жданов,МВД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители