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29 минут назад

В США сделали заявление о химатаках в Донбассе

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отверг обвинения в подготовке провокации в Донбассе с помощью частных военных компаний (ЧВК) из США. Об этом сообщается на сайте американского Минобороны.

В США сделали заявление о химатаках в Донбассе
Фото: ReutersReuters

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече его ведомства с президентом Владимиром Путиным рассказал, что на востоке Украины находятся 120 сотрудников американских ЧВК. Они, как заявил министр, привезли туда «резервы неустановленного химического компонента» и готовят провокацию.

По его словам, «достоверно установлено», что в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское члены ЧВК «оборудуют огневые объекты в жилых домах и на социально значимых объектах», готовя украинские силы к проведению спецопераций и активным боевым действиям.

Кирби назвал эти обвинения «полностью ложными».

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс в своем твиттере заявил, что, «вопреки заявлениям министра обороны России, ответственность за эскалацию несет Россия и ее ставленники, а не Украина или Соединенные Штаты».

«Мы призываем Россию прекратить использовать ложную подстрекательскую риторику и предпринять конструктивные шаги по снижению напряженности, чтобы создать позитивную атмосферу для дискуссий», - написал он.

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