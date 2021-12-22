Названа главная особенность российского «Абакана»

Уникальность комплекса противоракетной обороны (ПРО) «Абакан» 98Р6Е объясняется сочетанием в нем системы управления ракетами от комплекса «Антей-4000» и радиолокационной станции (РЛС) от перспективных комплексов. Главную особенность российского «Абакана» назвал РИА Новости первый заместитель его главного конструктора Дмитрий Хрупало.

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«Конструкторам концерна удалось совместить через новую автоматизированную систему управления ракеты системы "Антей-4000" и РЛС нового поколения. За счет этого удалось добиться уникальных характеристик по требованию инозаказчика», — сказал специалист.

По его словам, зарубежная сторона хотела узкоспецифический комплекс, способный действовать исключительно по баллистическим целям. Другими требованиями заказчика было наличие у системы минимального количества боевых средств и ее полная автоматизация.

В декабре Хрупало заявлял, что российский концерн «Алмаз-Антей» создал зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Абакан» 98Р6Е, который превосходит американскую систему ПРО MIM-104 Patriot.