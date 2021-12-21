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53 минуты назад

Страны Балтии пообещали военную помощь Украине

Страны Балтии готовы оказать Украине военную и другую помощь. Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас по итогам встречи в Каунасе с главами оборонных ведомств Латвии и Эстонии Артисом Пабриксом и Калле Лаанетом.

Страны Балтии пообещали военную помощь Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Анушаускас отметил, что участники встречи признали «последние действия России», особенно концентрацию сил на приграничных с Украиной территориях, «грозной попыткой нацелиться на суверенитет добивающейся членства в НАТО Украины».

«Помощь [Украине будет оказана] самая разная - и военная, и невоенная. Но что помощь будет предоставлена, факт», - приводит ТАСС слова литовского министра.

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет назвал поддержку Украины приоритетом.

США продолжили поставлять оружие Украине

С начала ноября НАТО сообщает о «необычных движениях и концентрации сил» российской армии на границе с Украиной. По словам главы Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, у российско-украинской границы находятся в том числе танки, артиллерия и беспилотники. В Кремле опровергают сообщения о стягивании российских войск к границе с Украиной, заявляя, что РФ сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.

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